Alle Gegnerinnen haben es schwer

Es soll zum sechsten Mal hintereinander klappen. Die Fußballerinnen des Vereins VfL Wolfsburg wollen wieder den DFB-Pokal gewinnen. Jetzt sind sie schon mal ins Finale des Turniers eingezogen.

Auch alle anderen Mannschaften in Deutschland haben es gegen die Wolfsburgerinnen schwer. Fünf Mal haben sie in den letzten Jahren den Pokal gewonnen, drei Mal hintereinander die Meisterschaft. Auch da haben sie wieder sehr gute Chancen. Vielleicht gewinnt der VfL Wolfsburg wieder beide Wettbewerbe in der gleichen Saison. Das nennt man Double.