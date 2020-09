Alarm wegen dicker Umschläge

Am Sonntag wurde in Nordrhein-Westfalen gewählt. Foto: picture alliance / dpa

Im Schwimmbad müssen die Umkleiden erneuert werden. Die Geräte auf dem Spielplatz sind veraltet. Um solche und viele andere Probleme zu lösen, braucht jede Region in Deutschland eine Art Mini-Regierung.

Für ganz Deutschland wählen die Menschen alle vier Jahre Vertreter. So ähnlich läuft das auch in den Städten und Gemeinden. Man spricht von einer Kommunalwahl. Gerade wurde in dem großen Bundesland Nordrhein-Westfalen gewählt. Dabei kreuzt man auf einem Stimmzettel an, wen man wählen möchte. Aber Achtung: Wenn man sich nicht genau an die Regeln hält, gilt der Stimmzettel nicht. Man darf etwa nicht mehr Kreuze machen als erlaubt.