Abtauchen, auftauchen

Meistens sind sie unsichtbar. Denn diese Boote sollen untertauchen und damit fast verschwinden.

Am Montag allerdings tauchte so ein Boot in Eckernförde an der Ostsee wieder auf: Ein U-Boot der Bundeswehr kehrte von einer wochenlangen Fahrt zurück in seinen Heimathafen. Es hatte Schiffe der russischen Armee beobachtet.