ifo-Umfrage : Kinder verbrachten während Corona nur halb so viel Zeit mit Lernen

München Das ifo-Institut hat Eltern befragt, wie sich die Schulschließungen während Corona auf ihre Kidner ausgewirkt haben.

Während der Corona-Krise haben sich Kinder in Deutschland täglich nur halb so viel Zeit mit der Schule beschäftigt wie vor dem Lockdown. Statt 7,4 Stunden waren es nur 3,6 Stunden am Tag, wie aus einer Umfrage des ifo-Instituts hervorgeht, die am Mittwoch in München veröffentlicht wurde. Demnach hat ein gutes Drittel (38 Prozent) der Schüler höchstens zwei Stunden am Tag gelernt und mehr als Drittel (74 Prozent) höchstens vier Stunden. Gleichzeitig sei die Beschäftigungszeit mit Fernsehen, Computerspielen und Handynutzung von vier auf 5,2 Stunden täglich gestiegen, hieß es. Befragt wurden im Juni 1.099 Eltern in Deutschland.