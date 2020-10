Die Enge in Großstädten ist gefährlich : Corona wird in immer mehr Großstädten zum Problem

Berlin/Frankfurt Kanzlerin Merkel sprach mit Stadtoberhäuptern über Bedingungen für eine mögliche Ausweitung der Maßnahmen, um die Krise „unter Kontrolle“ zu halten.

Täglich steigt die Zahl neuer Corona-Infektionen. Nun hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte getroffen. An der Videokonferenz nahmen die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teil. Hierzu einige wichtige Fragen und Antworten: Wie sieht die Corona-Situation in den größten deutschen Städten aus?

In vielen deutschen Städten steigen die Ansteckungszahlen. Zuletzt hatten Berlin, Bremen und Frankfurt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen registriert. In Frankfurt betrug dieser Inzidenzwert am Freitag 55,9. Gleich jenseits der Stadtgrenze, in der Nachbarstadt Offenbach, betrug der für die Entwicklung der Pandemie wichtige Schwellenwert sogar 65,8. Auch München hatte vor kurzem schon einmal eine höhere Zahl berichtet, Köln und Essen lagen zuletzt knapp unter der Schwelle. An der Entwicklung in den Ballungsräumen zeige sich, „ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können oder ob uns die Kontrolle entgleitet“, sagte Merkel.