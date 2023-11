SWR-Bericht Nach Flucht eines verurteilten Mörders in Germersheim – Neuer Vorfall aus der JVA Bruchsal bekannt

Der verurteilte Mörder war am Montag, 30. Oktober, bei einer Ausführung an einem Baggersee in Germersheim geflohen. Er entwischte trotz elektronischer Fußfessel und trotz der Begleitung von zwei Justizbeamten. Seitdem fehlt von dem 43-Jährigen jede Spur. Die Fußfessel des Häftlings, der eigentlich in der JVA Bruchsal einsitzt, wurde im Stadtgebiet von Germersheim gefunden und sichergestellt. Seitdem sucht ihn die Polizei mit einem Großaufgebot.