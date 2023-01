Auch Trauergeläut im Saarland : Jetzt im Livestream: Benedikt XVI. wird in Rom beigesetzt

Bis Mittwoch standen Gläubige an, um am Leichnam Abschied vom verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. zu nehmen, der im Petersdom aufgebahrt war. Die Beisetzung erfolgt am heutigen Donnerstag. Dafür wurden schon Stühle am Petersplatz aufgebaut. Dort erfolgt das Requiem. Foto: dpa/Michael Kappeler

Vatikanstadt Der ehemalige Pontifex Benedikt XVI wird heute beerdigt. An einer Stelle läuft die Beerdigung aber anders ab als bei seinem Vorgänger. Verfolgen Sie die Zeremonie hier live.

(kna) Schritt für Schritt haben sich nach dem Tod von Benedikt XVI. am Silvestermorgen die Liturgie-Experten im Vatikan auf einen Ablauf für die Feierlichkeiten zur Beisetzung des früheren Papstes verständigt. Federführend waren dem Vernehmen nach der Zeremoniar des Papstes, Diego Ravelli, der vatikanische Kämmerer Kardinal Kevin Farrell, der Erzpriester von Sankt Peter, Kardinal Mauro Gambetti, und Papst Franziskus, der die Feiern leitet.

Ritus der Sargschließung

Die nun festgelegte Feier folgt im Wesentlichen dem Ablauf, wie er von früheren Papstbegräbnissen bekannt ist. Er gliedert sich in drei Teile, von denen der längste, das Requiem, auf dem Petersplatz in Rom, öffentlich ist.

Die Zeremonie beginnt am heutigen Donnerstagmorgen, nach 7 Uhr, im Petersdom im kleinen Kreis mit dem Ritus der Sargschließung (Italienisch: rito della chiusura). Daran nehmen unter anderen der Zeremoniar, der Erzpriester von Sankt Peter sowie mehrere Kardinäle und der Privatsekretär des verstorbenen Ex-Papstes, Erzbischof Georg Gänswein, teil.

Vor dem aufgebahrten Leichnam wird in lateinischer Sprache die Urkunde verlesen, die wichtige Stationen aus dem Leben und Wirken des Verstorbenen enthält. Dieses „Rogitum“ unterschreiben die Anwesenden. Nun folgt die Verhüllung des Gesichts des Verstorbenen mit einem Tuch; dies übernehmen der Privatsekretär und der Zeremonienmeister. Anschließend werden Münzen und Medaillen aus den Pontifikatsjahren sowie das Rogitum zu dem Verstorbenen in den Sarg aus Zypressenholz gelegt. Dann erst wird der Sarg geschlossen.

Voraussichtlich gegen 9 Uhr wird der Sarg von Trägern auf den Petersplatz gebracht und dort in einer weithin sichtbaren Position in der Nähe des Altars niedergelegt. Um 9.30 Uhr beginnt mit dem feierlichen Gesang „Requiem aeternam dona ei, Domine“ (Deutsch: Die ewige Ruhe gib ihm, Herr) der zweite Akt: die Messfeier für den Toten, das sogenannte Requiem, unter dem Vorsitz von Papst Franziskus. Ein Kardinal wird die Zelebration am Altar übernehmen.

Ritus der Aussegnung und Verabschiedung

Die überwiegend auf Latein gehaltene Messe unterscheidet sich nur wenig von einer „normalen“ Messfeier für Verstorbene. Vom Requiem für den im Amt verstorbenen Vorgänger Johannes Paul II. unterscheidet sich das Requiem für Benedikt bei den Lesungen. So wird nicht die Stelle aus dem Johannes-Evangelium vorgelesen, bei der Jesus den Petrus fragt: „Liebst du mich?“ und Petrus am Ende den Hirtenauftrag für die Kirche erhält. Stattdessen wird die Stelle aus dem Lukas-Evangelium gelesen, in der Jesus einem der mit ihm hingerichteten Verbrecher verspricht, dass er noch am selben Tag mit ihm im Paradies sein wird.

Danach folgt die mit Spannung erwartete Predigt von Papst Franziskus. In den Fürbitten wird dann zunächst auf Deutsch gebetet („für den emeritierten Papst Benedikt, der im Herrn entschlafen ist...“), dann folgen in unterschiedlichen Sprachen Fürbitten für den amtierenden Papst und weitere Anliegen.

Am Ende der Messe, das etwa um 11 Uhr erwartet wird, leitet der Ritus der Aussegnung und Verabschiedung (Ultima Commendatio et Valedictio) über zum dritten und letzten Teil der Feierlichkeiten, dem eigentlichen Begräbnis. Dann läuten auch in katholischen Gemeinden in Deutschland die Kirchen und die Fahnen von öffentlichen Gebäuden werden auf Halbmast gesenkt – so auch im Saarland.

Sarg kommt in die Grotten unter dem Petersdom

An dieser Stelle gibt es einen deutlichen Unterschied zum Begräbnis des Jahres 2005: Damals betete der Kardinalvikar für das Bistum Rom die feierliche Heiligenlitanei, anschließend gab es ein weiteres feierliches Gebet der Patriarchen der mit Rom unierten Ostkirchen für den verstorbenen Johannes Paul II. Diese Elemente entfallen diesmal. Begleitet vom Gesang „In paradisum deducant te Angeli“ (Deutsch: zum Paradiese mögen Engel dich geleiten) wird der Sarg in die Grotten unter dem Petersdom getragen, wo er im früheren Grab von Johannes Paul II. beigesetzt wird.