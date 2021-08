Interview Walter Momper : „Ich dachte, das können die nicht machen“

Berlin Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister erzählt, wie der Bau und der Fall der Mauer die Menschen in der Hauptstadt verändert haben.

Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper (SPD), blickt zurück auf den Mauerbau am 13. August 1961. Noch mehr geprägt habe die Stadt dann 28 Jahre später der Mauerfall, so der heute 76-Jährige. Er war der Mann mit dem roten Schal.

MOMPER Ich war zu Hause in Bremen mit meiner Großmutter. An dem Sonntag waren meine Eltern nach Dänemark gefahren, um ein paar Tage Urlaub zu machen. Da habe ich das gehört vom Beginn des Mauerbaus. Ich war damals 16 Jahre alt und schon politisch interessiert. Und wie viele habe ich gedacht, das kann nicht sein, das können die nicht machen.

MOMPER Ich fand die Situation in und um Berlin, sozusagen mit der demokratischen Insel im roten Meer, sehr spannend. Ich wollte alles mit eigenen Augen sehen. Wenn man aus Westdeutschland kam, hatte man sich schnell an die Mauer gewöhnt. Ich jedenfalls. Aber es gab auch einige Mitstudierende, die einen Mauerkoller bekamen, die es nicht ertragen konnten, in einer eingemauerten Situation leben und 150 Kilometer bis nach Helmstedt fahren zu müssen. Einige haben deshalb Berlin schnell wieder verlassen.

MOMPER Die Sorgen und Ängste der Menschen waren in der Zeit überall spürbar. Es gab kaum ein anderes Thema, weil unzählige Berliner Familien auseinandergerissen waren. Für sie war der Mauerbau einfach nur bitter. Sie konnten auch nicht einfach nach Ostberlin gehen, um Verwandte zu besuchen. Wir aus Westdeutschland aber schon. Dann haben wir oft für deren Verwandtschaft drüben was mitgenommen.

MOMPER Ich habe sogar gedacht, die Mauer wird noch länger stehen. Als dann die demokratische Bewegung in der DDR stark wurde merkte man, da verändert sich was, auch die Mauer gerät langsam ins Wanken. Vor 1989 habe ich jedenfalls nicht damit gerechnet.

MOMPER …und das finde ich nach wie vor. Wir können uns als Berliner, als Deutsche immer noch freuen, dass die Mauer gefallen ist; dass wir so friedlich wieder zusammengekommen sind. Dass nicht geschossen wurde, keiner von der Stasi am nächsten Baum aufgeknüpft wurde. Ich sage gerne, es waren preußische Disziplin und protestantische Ordnung, die dazu geführt haben.

MOMPER Ja. Das Leid von damals ist vielfach in Vergessenheit geraten. Aber wir müssen uns immer daran erinnern. Nach dem Mauerfall war es für die Ostdeutschen ein ganz schöner Aufwand, in einer anderen Welt zu leben, in einem anderen gesellschaftlichen System. Die Mentalitäten von Mecklenburgern und Bayern oder von Ostfriesen und Sachsen sind halt anders. Wir haben Unterschiede im Land. Das soll auch so bleiben.