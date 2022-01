Vier Monate nach der blutigen Tat : Idar-Oberstein: Anklage gegen mutmaßlichen Tankstellen-Mörder erhoben

Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein: Ein Polizist sichert am frühen Morgen nach der Tat die Tankstelle Foto: dpa/Christian Schulz

Bad Kreuznach Es war eine Tat, die bundesweit für Bestürzung sorgte. Vier Monate nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt. Wann der Prozess beginnt, ist noch unklar.

Gut vier Monate nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt. Der 49-Jährige soll den 20 Jahre alten Mitarbeiter Mitte September 2021 getötet haben, nachdem dieser ihn mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler am Dienstag in Bad Kreuznach mit.