Keine Änderungen der Stromkosten : Energie SaarLorLux warnt vor dreisten Betrügern am Telefon

Momentan werden mehrfach Saarbrücker Energie SaarLorLux-Kunden von Betrügern angerufen. Der Energieversorger gibt Tipps.

Derzeit werden vermehrt Kunden des Saarbrücker Energieversorgers in betrügerischer Absicht angerufen. Die Anrufer behaupten, die Strom- oder Gaspreise würden sich kurzfristig um 70% erhöhen. Weiter wird argumentiert, man könne die Kunden erst jetzt und damit sehr kurzfristig informieren, da der Hauptsitz des Unternehmens in Berlin läge und der telefonische Aufwand, alle Kunden anzurufen sehr hoch sei. Eine weitere Version ist die Drohung, Kunden würden gesperrt wenn sie den Versorger nicht wechselten. Die Anrufer bieten einen neuen Energievertrag an und bedrängen teilweise die Kunden massiv.

Energie SaarLorLux warnt davor, Zählernummern an Unbekannte herauszugeben, da hierdurch ohne das Wissen des Kunden ein Wechsel des Energieversorgers angestoßen wird. Energielieferverträge mit Haushaltskunden bedürfen der Textform. Ein am Telefon geschlossene Energieliefervertrag ist unwirksam, solange er nicht in Textform durch den Kunden bestätigt wird. Zudem gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Auf dieser Basis können betrogene Kunden mit einem kurzen Brief, einer Postkarte oder auch E-Mail ihre gegebenenfalls bereits abgegebene Vertragserklärung widerrufen.