Winter wird kalt und teuer : Was ein Gas-Stopp für private Haushalte bedeutet

Analyse Berlin Die Warnungen vor einem akuten Gasmangel in der kalten Jahreszeit nehmen zu. Auch private Haushalte müssen sich auf empfindliche Kürzungen einstellen. Die Einsparungen der Industrie werden nicht reichen.

Einsparpotenziale Die Kraftwerke (plus Industrie) verbrauchen gut 31 Prozent des gesamten Erdgasmenge, die zu 95 Prozent importiert wird. Die Haushalte kommen ebenfalls auf 31 Prozent und die Industrie benötigt für ihre Prozesswärme 24 Prozent. Bei den Energieanlagen könnte mehr als ein Drittel eingespart werden, bei Privatverbrauchern gut 15 Prozent, in der Industrie lediglich acht Prozent.

Technisch ist es alles andere als einfach, die Haushalte zu rationieren. Für die 2500 Großverbraucher in der Industrie kann die Bundesnetzagentur Verfügungen aussprechen. Ihnen wird einfach weniger weniger Gas zugeteilt. Wer mehr verbraucht, muss mit Abschaltungen rechnen. Bei den privaten Verbrauchern, die fast für die gleiche Menge stehen, geht das nicht. Eine Senkung der Raumtemperatur oder die Verringerung des Warmwasserverbrauchs etwa durch kürzeres Duschen kann zwar verfügt, aber kaum kontrolliert werden. Entsprechend vorsichtig sind auch Politiker, die Bürgerinnen und Bürger per Gesetz zum Sparen anzuhalten.

Was passiert bei einem dauerhaften Gas-Stopp durch Russland?

Die Bundesnetzagentur hat in einem Szenario ausgerechnet, was passieren könnte, wenn Russland die Gaszufuhr über die Pipeline Nordstream 1 dauerhaft stoppt. Einen Vorgeschmack darauf bietet die routine-mäßige Abschaltung der Pipeline zum 11. Juli, die auch 2022 wie jedes Jahr in die Wartung geht. Selbst wenn es gelänge, den Verbrauch um ein Fünftel zu senken und alle anderen Bezugsquellen wie Flüssiggas und Lieferungen aus befreundeten Ländern so blieben wie jetzt, würde das Gasdefizit für Deutschland bei rund zehn Prozent liegen. Das ist eine gewaltige Menge, mehr als 100 der jährlich über 1000 gelieferten Terawattstunden. Eine Einsparung könnte nur gemeinsam von Privaten und Industrie geleistet werden. Schon Mitte Dezember würde es zu einem empfindlichen Mangel kommen.