Weiterbetrieb gesichert „Hans im Glück“-Filiale in Saarlouis bleibt

Das Burger-Restaurant „Hans im Glück“ in Saarlouis bleibt nach der Insolvenz der Betreibergesellschaft geöffnet. Der Standort wird, wie auch die Restaurants in Trier und Kaiserslautern, an die Zentrale von „Hans im Glück“ übergeben und unter deren Führung weitergeführt. Alle Mitarbeiter können ihre Stellen behalten.