„Gegen den Genozid in Gaza“ Greta Thunberg teilt anti-israelischen Beitrag und ruft zu Demo für Palästina auf

Bereits am Donnerstagabend teilte die Schwedin eine Instagram-Story mit einem Aufruf, Druck auf den West auszuüben, um die „rassistische Politik“ und „den Genozid in Gaza“ zu stoppen. In dem Posting der Gruppierung „palestinespeaks“ („Palästina Spricht“), das Thunberg teilte, wurde zu einem „globalen Generalstreik in Solidarität mit Palästina“ aufgerufen. Der Beitrag wurde in neun verschiedenen Sprachen veröffentlicht.