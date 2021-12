Abschiede 2021 : Gerd Müller: Von seinen legendären Fußball-Momenten bis zu den stillen Jahren vor seinem Tod (mit Bildergalerie)

Special Als Stürmer war er eine lebende Legende. „Bomber der Nation“ wurde der Fußballstar genannt. Er selbst kam mit dem Ruhm nicht immer zurecht. Die unvergessenen Momente auf dem Platz – und die stillen letzten Jahre von Gerd Müller.

Unvergessen: Gerd Müller, wie er 1970 in Mexiko aus drei Metern, scheinbar in der Luft liegend, den Fußball ins englische Tor drischt und das WM-Aus des Titelverteidigers besiegelt. Oder dann im Halbfinale, als er sich gegen Italien zwischen Abwehrspieler und Torwart mogelt und den Ball zum 2:1 schnippelt. Vor allem aber die 44. Minute im Finale der WM 1974: Flanke von Rainer Bonhof, Müller verspringt der Ball, ehe er ihn aus einer scharfen Drehung heraus im langen Eck versenkt. Das 2:1 zum WM-Sieg gegen die Niederlande ist eines jener Tore, „die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht“, wie Reporter Rudi Michel lapidar kommentierte.

„Der Gerd wollte nie Ärger haben, der wollte nie streiten“, sagte Sepp Maier. Selbst beim Tennisspielen habe er den Ball des Gegners im Zweifel stets drin gesehen. „Ein feiner Kerl“, so Maier, ein schüchterner Mensch auch, der aus Selbstzweifel erst mit zwölf Jahren in den Verein eintrat. Einer der, bis auf einen peinlichen Schlager-Ausflug („Dann macht es bumm“) nicht Öffentlichkeit und Jetset suchte wie seine Team-Gefährten Franz Beckenbauer & Co. Keine Klatschspalten, über 50 Jahre Ehe. Der gelernte Weber, der für viele in der Branche der Sohn einer Putzfrau blieb. Der zu trinken anfing, als er nach dem Karriere-Ende im US-Fußball in seinem Lokal in Florida als Touristen-Attraktion herzuhalten hatte. Die FC-Bayern-Familie hat ihn aufgefangen. Entziehungskur, Job im Trainerteam – zurück auf den Rasen.