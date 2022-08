Angst vor der Sperre : Was tun, wenn ich die Gasrechnung nicht bezahlen kann?

Was tun, wenn ich die Gasrechnung nicht bezahlen kann?

Service Düsseldorf Auf ohnehin schon explodierende Energiepreise kommt ab Oktober die staatliche Gaszulage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Viele schauen mit Sorge auf die kommenden Strom- und Gasrechnungen. Was passiert, wenn man nicht mehr zahlen kann und was kann man dann tun?

Morgens aufzustehen und der Strom ist weg. Kein Licht, kalt duschen, kein Kaffee, Kühlschrank aus, Gefriertruhe taut schon. In Anbetracht schwindelerregender Energiepreise steigt bei immer mehr Verbrauchern die Sorge vor einem solchen Szenario, weil sie die kommenden Strom- und Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Was heißt das aber? Muss man dann im Dunkeln sitzen und dürfen die Energieversorger sofort den Gashahn zudrehen? Die Antworten auf die drängendsten Fragen:

Wie sehr darf ich in der Kreide stehen, bevor Gas oder Strom gesperrt werden?

Was passiert, wenn ich Gas- oder Stromrechnung tatsächlich nicht mehr bezahlen kann?

Erst wenn zwei Mahnungen erfolgt sind und der Energieversorger die Sperrung angekündigt hat, droht wirklich die Sperre. Vorab muss der Verbraucher allerdings über die Möglichkeiten informiert werden, mit denen er die Unterbrechung verhindern kann. Die Sperre muss zudem verhältnismäßig sein. Das bedeutet laut der Verbraucherzentrale, „dass der Verbraucher oder die Verbraucherin dem Energieversorger nicht in Aussicht stellt, seinen Zahlungspflichten nachzukommen.“ Mit der Ankündigung der Sperre muss den Kunden eine Ratenzahlung zur Vermeidung der Sperre, die sogenannte „Abwendungsvereinbarung“, angeboten werden. Dies muss für beide Vertragsseiten wirtschaftlich zumutbar sein. Bei einer konkreten Gefahr für Leib und Leben ist die Absperrung zudem unzulässig. Diese Information muss dem Grundversorger allerdings per Mail oder Brief schriftlich zugehen.