Blumenkellen und Co. Für Kübel und Kästen: handliche Gartengeräte im Praxistest

Stehen Pflanzarbeiten in Kästen, Kübeln oder kleinen Beeten an, sind handliche Gartengeräte wie Blumenkellen, Grubber oder Fugenwerkzeuge nützlich. Doch die sollten nicht nur kompakt sein, sondern auch ausreichend stabil für Arbeiten in ausgetrocknetem Erdreich. Daran hapert es aber bei dem ein oder anderen Kleingerät, zeigt ein Test von „Selbst ist der Mann“ (Ausgabe 04/2023).