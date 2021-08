Dramatischer Fall nahe französischer Atlantikküste : Kirchenhelfer soll Pfarrer umgebracht haben

Fahrzeuge der Gendarmerie parken am Ort, an dem in ein 60-jähriger katholischer Priester ermordet wurde. Foto: dpa/Sebastien Salom-Gomis

Saint-Laurant-sur-Sèvre Ein Mann hat sich im westfranzösischen Département Vendée bei der Polizei gestellt: Er habe einen Geistlichen getötet. Der mutmaßliche Tatverdächtige ist bereits wegen eines Kirchenbrandes im Visier der Ermittler.

Nahe der französischen Atlantikküste hat sich ein tödliches Drama ereignet. Nach Angaben des Nachrichtensenders France-Info soll sich ein 40 Jahre alter Mann am Montag (9. August 2021) bei der Gendarmerie in Mortagne-sur-Sèvre gestellt und den Mord an einem Pfarrer zugegeben haben. Nach Medienberichten entdeckten Ermittler die Leiche mittlerweile im nahen Ort Saint-Laurant-sur-Sèvre bei der dortigen Missionarsbruderschaft Montfortain. Das Opfer sei in seinem Zimmer umgebracht worden. Wie der 60-Jährige starb, der seit mehreren Wochen den mutmaßlichen Täter bei sich aufgenommen haben soll, ist noch nicht klar. Dir Untersuchungen sollen begonnen haben.