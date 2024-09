Fotostrecke Polizei-Großeinsatz in München – Schüsse in der Nähe des Generalkonsulats von Israel

05.09.2024, München: Polizisten in Spezialausrüstung und mit einem Spezialfahrzeug sind in München im Einsatz. Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen.