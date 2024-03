Debatte nach GDL-Ausstand Folge von Bahn-Streik: Arbeitsrechtler der Saar-Uni hält schärferes Streikrecht für möglich

Die Bahn scheiterte derweil auch in zweiter Instanz mit einem Eilantrag gegen den Streik der GDL. Nach dem Arbeitsgericht Frankfurt am Montagabend lehnte am Dienstag auch das Hessische Landesarbeitsgericht eine einstweilige Verfügung gegen den Ausstand ab. So durfte die GDL wie geplant von Dienstagmorgen, 2 Uhr, bis Mittwochmorgen, 2 Uhr, den Personenverkehr bestreiken. Nach Auskunft der Bahn wurden allein 80 Prozent der Fernzüge gestrichen. Auch im Regionalverkehr im Saarland waren viele Linien nur in stark ausgedünntem Takt unterwegs oder fielen ganz aus. Zeitgleich sorgten Streiks des Kabinenpersonals bei der Lufthansa für Flugausfälle.