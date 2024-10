Flugausfälle und Verspätungen möglich Flugsicherung: Probleme im gesamten deutschen Luftraum

Am Flughafen in Saarbrücken mussten keine Flüge gestrichen werden. Bei vier Flügen verschiedener Airlines in die Türkei und nach Spanien kam es zu Verspätungen. Das teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Die Verzögerungen beliefen sich am Anfang der Störung noch auf 70 Minuten. Am späten Vormittag waren es noch 20 Minuten, am Mittag seien es noch 10 bis 15 Minuten Verspätung.