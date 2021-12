Faktencheck : Streit im TV: Weidels Aussage über Intensiv-Belegung

Alice Weidel Ende September in der Bundespressekonferenz in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Deutschland Wie kommt Alice Weidel darauf, dass auf Intensivstationen häufiger Geimpfte lägen als Ungeimpfte? Denn offizielle Zahlen zeigen das Gegenteil. Auch ein Nachhaken bei der AfD-Politikerin bringt kaum Erkenntnis.

Alice Weidel hat sich in einem TV-Interview in ein turbulentes Wortgefecht verstrickt. Die AfD-Fraktionsvorsitzende geriet mit ihrer Aussage über vermeintlich mehr Geimpfte als Ungeimpfte auf deutschen Intensivstationen ins Kreuzfeuer der Kritik.

Behauptung: In dem Interview unter anderem über die Corona-Pandemie sagt Weidel am Mittwoch auf die Aussage des Journalisten, in den Krankenhäusern müssten überwiegend Ungeimpfte intensivmedizinisch behandelt werden: „Das stimmt nicht.“ Als Quelle nennt sie dabei angebliche Daten des Statistischen Bundesamtes.