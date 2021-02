Impf-Priorisierung : Erzieher und Lehrer sollen schneller geimpft werden

Berlin Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sollen – wie vielfach gefordert – schneller gegen das Coronavirus geimpft werden als bislang vorgesehen. Darauf verständigten sich Bund und Länder am Montag auf der Gesundheitsministerkonferenz, wie deren Vorsitzender Klaus Holetschek (CSU) im Anschluss mitteilte.

Sie sollen nun in der Impfverordnung in Prioritätsgruppe zwei statt in Gruppe drei eingestuft werden.

In Kindertageseinrichtungen und Schulen komme es zu zahlreichen Kontakten von Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, hieß es zur Begründung. „Für Krippen- und Kita-Kinder sowie Grund- und Förderschüler ist es eine besondere Herausforderung, die Hygieneregeln wie Abstand halten und Maske tragen vorschriftsmäßig einzuhalten“, erklärte dazu Holetschek. „Deswegen müssen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich besonders schützen.“

Der Saar-Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV) hatte sich am Montag nochmals mit dieser Forderung in einem offenen Brief an Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) gewandt.