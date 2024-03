Nahost-Konflikt im Saarland Saarländische Muslime verurteilen Antisemitismus und Hamas-Terror

Mit deutlichen, klaren Worten haben sich fünf islamische Verbände im Saarland in einer gemeinsamen Erklärung vom Terror der radikal-islamistischen Hamas, die in Gaza herrscht, distanziert. Und sich explizit zum Existenzrecht Israels bekannt. „Wir, die islamischen Verbände im Saarland, setzen uns für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im Saarland ein“, beginnt das Papier, das der Sprecher der Verbände, Rasim Akkaya, im Beisein der Vorsitzenden der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger, und Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Montag in der Staatskanzlei vorstellte.