Konsumgütermesse Ambiente : Einrichtungsideen mit ungewöhnlichem Design

Frankfurt/Main Ein Gefäß, drei Löcher: Das ist ein Salzstreuer. Oder? Designer testen die Grenzen der gewohnten Optik vieler Produkte aus. Oder geben ihnen etwas, was verwundert.

Kann das ein Salzstreuer sein? Und was ist mit der Vase passiert, ist sie gebrochen? Diese Reaktionen können neue Designs auslösen, die auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt zu sehen waren. Viele Alltagsgegenstände sind einfach anders geformt, als wir es gewohnt sind.

Was ist echt, was ist unecht?

Und das ist es, was diesen Einrichtungsgegenstand so spannend macht, für einen selbst und für die Besucher unseres Zuhauses: Die Geschichte und den Zweck zu hinterfragen. „Die Produkte wirken zwar fremd, aber nicht als was Negatives“, erklärt Annetta Palmisano. „Sondern als etwas sehr Spannendes. Weil auch immer so ein bisschen das Spiel mit dem Zweifel dabei ist. Was ist echt, was ist unecht?“