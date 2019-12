Landtags-Untersuchungsausschuss zu mutmaßlichem Missbrauchgs Landtags-Untersuchungsausschuss zu mutmaßlichem Missbrauchs-Skandal : Streit über Ermittler in Homburger Klinik-Affäre

Streit über Ermittler in Homburger Klinik-Affäre

Saarbrücken Nach der Sitzung des Untersuchungsausschusses zu dem mutmaßlichen Kindesmissbrauchs-Skandal am Homburger Uniklinikum haben die Vertreter der Landtagsfraktionen über die Arbeit des Sonderermittlers Kriminaldirektor Harald Schnur gestritten.

Während Jutta Schmitt-Lang (CDU) am Dienstag die Ausführungen Schnurs gegenüber der SZ als „sehr genau und präzise“ bezeichnete, übte Astrid Schramm (Linke) scharfe Kritik. „Die Ermittlungsarbeiten laufen sehr schleppend“, sagte Schramm. Sie monierte, dass Schnur bisher keine Gespräche mit den Familien mutmaßlicher Opfer des Assistenzarztes S. geführt habe, der bis Ende 2014 in der Ausscheidungsambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie mehrere Kinder missbraucht haben soll. Jürgen Renner (SPD) kritisierte, dass die Uniklinik noch keinen Ombudsmann bestellt habe, an den sich mögliche Opfer wenden könnten.