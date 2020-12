Über 20.000 Todesfälle : Höchstwert: 23 679 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Berlin Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erreicht einen Höchststand. Die Gesamtzahl der Todesfälle übersteigt 20 000. Die höchsten Inzidenzen haben Sachsen und Thüringen.

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 23 679 Fälle, wie aus Zahlen von Donnerstagmorgen hervorgeht. Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23 648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren es 22 046 neue Fälle.