Verdi teilt mit : Ab heute: Bundesweite Streiks bei der Post

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren seien ab Donnerstag um 17.00 Uhr sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen, teilte Verdi mit. „In den folgenden Tagen werden weitere Streiks folgen.“ Bleiben die Briefkästen jetzt also leer? Die Post sagte auf SZ-Anfrage, dass man keine Angaben zu den Auswirkungen des Streiks machen könne.