Tag der deutschen Einheit Es lebe der Unterschied

Was ist los in Ostdeutschland? Da macht fast jeder dritte Wähler bei den jüngsten Urnengängen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sein Kreuz bei der rechtsextremen AfD. Und jeder Siebte stimmt für das putinfreundliche BSW. An der mangelnden Wahlbeteiligung liegt es nicht. Die liegt in allen drei Bundesländern weit höher als 70 Prozent. 34 Jahre nach der deutschen Einheit scheinen die beiden Teile der Bundesrepublik zu unterschiedlichen Welten zu gehören. Im Westen gehen Hunderttausende gegen die demokratiefeindlichen Bestrebungen der AfD auf die Straße (allerdings auch in Sachsen und Thüringen), im Osten drücken die Menschen ihren Protest, teilweise ihren Hass in Wahlen gegen das System und die politische Elite aus.