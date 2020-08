Empfehlung im aktuellen Corona-Lagebericht : RKI: Menschenansammlungen möglichst meiden

Berlin Im aktuellen Lagebericht zeigt sich das Robert Koch-Institut (RKI) sehr besorgt über die aktuellen Fallzahlen in Deutschland. Menschenansammlungen sollten möglichst gemieden werden, schreibt das Institut.

Die aktuelle Tendenz der Neuinfektionen nehme weiter zu, schreibt das RKI im aktuellen Lagebericht. Viele Bundesländer seien betroffen. Meist stünden lokale Ausbrüche im Zusammenhang mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis und Freizeitaktivitäten. Auch an Arbeitsplätzen und in Gesundheitseinrichtungen käme es aber wieder vermehrt zu Neuinfektionen.

Seit Kalenderwoche 30 steige die Zahl der übermittelten Fälle wieder stetig: „Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und nimmt an Dynamik zu“, schreibt das RKI. Daher appelliert das Institut erneut an die Menschen, sich im Sinne des Infektionsschutzes zu engagieren. Dazu zähle, neben Abstands- und Hygieneregeln und dem Einhalten der Maskenpflicht auch, das Meiden von Menschenansammlungen, vor allem in Innenräumen.