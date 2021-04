Schulschließungen möglich : Regionalverband Saarbrücken erneut über kritischer Corona-Marke

Foto: dpa/Guido Kirchner

Berlin Das RKI meldet für das Saarland am Donnerstag eine landesweite Inzidenz von 143,6. Der Regionalverband liegt den zweiten Tag in Folge über dem kritischen Wert von 165. Damit könnte in der nächsten Woche ein Wechsel in den Distanzunterricht drohen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und SZ Redaktion

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegen am heutigen Donnerstag alle Kreise im Saarland über einer Inzidenz von 100. In St. Wendel (108) und dem Saarpfalz-Kreis (108,3) sind die Inzidenzen am niedrigsten. Im Saarpfalz-Kreis wurde in der Nacht die Notbremse gezogen - auch dort gilt jetzt also die bundesweite Ausgangssperre. Sowohl in Neunkirchen als auch im Regionalverband Saarbrücken steigt die Inzidenz derweil über die kritische Marke von 165. Wird die Schwelle von 165 im Regionalverband auch morgen den dritten Tag in Folge überschritten, müssten die Schulen in der nächsten Woche wohl in den Distanzunterricht wechseln. In den Kitas würde dann nur noch eine Notbetreuung angeboten.

Insgesamt meldet das RKI für das Saarland am Donnerstag 363 Neuinfektionen. Aufgrund von Meldeverzögerung fallen die Zahlen des RKI aber regelmäßig unterschiedlich zu denen des Saar-Gesundheitsministerium aus. So meldet heute zum Beispiel der Landkreis Neunkirchen einen technischen Fehler bei der Übermittlung, weshalb das RKI für Neunkirchen heute die Neuinfektionen von Mittwoch und Donnerstag zusammengerechnet meldet. Das RKI meldet für das Saarland außerdem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit gibt es laut RKI im Saarland seit Pandemiebeginn 957 Todesfälle 36 979 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 24 736 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.55 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 29 518 Neuinfektionen und 259 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 154,9. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,6 angegeben, vor eine Woche hatte sie bei 161,1 gelegen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 357 268 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 975 200 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 82 544.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 0,90 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

(dpa)