Trotz Impferfolgen : Corona-Fälle steigen früher und schneller als im Sommer 2020 an

Berlin/Saarbrücken Gesundheitsämter in Deutschland haben wieder Probleme bei der Nachverfolgung. Im Saarland hat der Regionalverband Saarbrücken die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

Im Zuge der immer stärkeren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag liegt sie bei 20,4 – nach 19,4 am Vortag und 4,9 beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli. Während es Anfang Juli noch vom RKI hieß, dass mindestens die Hälfte der Neuinfektionen auf Delta zurückgehe, sind es nun fast alle (97 Prozent). Trotz steigender Impfquote steigt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI derzeit schneller und früher als im Sommer 2020 wieder an. Gesundheitsämter könnten nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen, hieß es. Gleichwohl liegen die Zahlen zu Krankenhauspatienten und Behandlungen auf Intensivstationen weiter auf einem „niedrigen Niveau“.

Der bisherige Anstieg der Inzidenz spielt sich vor allem bei der seltener von schweren Verläufen betroffenen Altersgruppen der Zehn- bis 34-Jährigen ab. Das RKI sieht eine solche Tendenz aber inzwischen auch in den weiteren Altersgruppen bis 49. Während die höchsten Werte von knapp 50 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei den 20- bis 24-Jährigen verzeichnet werden, sind sie bei den Menschen ab 55 Jahren noch einstellig – teils zeigen sich aber auch in diesen Gruppen inzwischen leichte Anstiege. Die Impfquoten bei den Menschen über 60 sind in Deutschland höher als bei den Jüngeren.

Auch im Saarland ist die Inzidenz am Freitag wieder gestiegen. Sie lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 28,2 nach 27,3 am Vortag. Am höchsten war der Wert im Regionalverband Saarbrücken mit 38,9 – damit fast doppelt so hoch wie im Bund. Wie es zu den hohen Zahlen kommt, ist nicht auszumachen. Lars Weber, der Pressesprecher des Regionalverbandes, sagte: „Uns ist kein Fall bekannt, bei dem es gehäuft zu Ansteckungen gekommen wäre. Vielmehr sind es kleine Cluster, bei denen ein bis zwei Neuinfektionen am Arbeitsplatz, im Familienkreis, in Sportvereinen und bei Feiern gemeldet wurden. In einer Kita im Regionalverband sind vier neue Fälle aufgetreten.“ Dass Urlaubsrückkehrer andere Menschen angesteckt hätten, sei nicht bekannt. „Ohnehin kann in der Hälfte der Fälle die Quelle der Neuinfektionen nicht ermittelt werden“, sagte Weber. Die relativ hohe Inzidenz im Regionalverband hänge möglicherweise mit der ansteckenderen Delta-Variante zusammen. „In einem Ballungsraum wie Saarbrücken ist zudem die Gefahr, sich anzustecken, höher als anderswo.“