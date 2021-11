Er fordert eine Kontaktreduzierung : Corona-Experte aus dem Saarland: „Wir sehen erst den Anfang des Elends“

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Inzidenz ist bundesweit auf 201,1 gestiegen – mehr als der bisherige Höchstwert der gesamten Pandemie. Und das kurz vor Weihnachten. Nun schlägt der saarländische Experte Thorsten Lehr in einem Interview Alarm.

Das Robert Koch-Institut hat am Montag 15.513 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das bedeutet eine bundesweite Inzidenz von 201,1 – mehr als der bisherige Höchstwert der gesamten Pandemie. Auch die Corona-Inzidenz im Saarland ist weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag im Saarland bei 110,5 nach 108,4 am Vortag.

In einem Interview mit t-online hat sich nun der Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, Thorsten Lehr, zu Wort gemeldet. Er wie auch andere Experten seien nicht überrascht über die rasant steigenden Inzidenzen in Deutschland. „Wir sind auch lange noch nicht am Ende der Entwicklung. Man könnte sagen, wir sehen erst den Anfang des Elends. Die Situation beunruhigt, aber sie überrascht nicht“, sagte der saarländische Experte.