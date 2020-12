Einschätzung von Drosten : Neue Corona-Variante vermutlich auch in Deutschland

Berlin Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die neue Variante des Coronavirus auch schon in Deutschland im Umlauf ist. Man dürfe sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die in Großbritannien zirkulierende neue Variante des Coronavirus Deutschland bereits erreicht hat. „Ich denke, dass das schon in Deutschland ist“, sagte Drosten am Montagmorgen im Deutschlandfunk. „Dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu. Davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen.“ Das Virus komme seit Ende September in England vor und sei im Oktober noch überhaupt nicht im Fokus gewesen. „Wir wissen jetzt: Es ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in Dänemark - sogar in Australien. Warum sollte es nicht in Deutschland sein?“