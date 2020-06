Nächste Runde im Rennen der Minister : Maas will „fight“ mit Altmaier um Saarlouis

Maas will „fight“ mit Altmaier um Saarlouis

Saarlouis Bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr will der amtierende Außenminister in seinem Wahlkreis erneut als Direktkandidat antreten.

Im Jahr 2021 wählt die deutsche Bevölkerung wieder den Bundestag. Heiko Maas (SPD), der amtierende Außenminister, will dann wieder in seinem Wahlkreis Saarlouis kandidieren. Das sagte er dem Saarländischen Rundfunk in einem Radio-Interview.