Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Saarlouis im Live-Ticker : Heiko Maas holt Direktmandat im Wahlkreis Saarlouis – SPD liegt deutlich vor CDU – Dillingen zählt zum dritten Mal Stimmen aus

Liveblog Saarlouis Es hätte nicht viel eindeutiger sein können: In fast allen Kommunen im Wahlkreis 297 Saarlouis haben die SPD und ihr Spitzenkandidat Heiko Maas die meisten Erst- und Zweitstimmen. Nur Dillingen lässt bei der Auszählung noch auf sich warten. Doch am Ergebnis wird das nichts mehr ändern.

Momentan liegt die SPD sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen im gesamten Wahlkreis Saarlouis vorne. Das endgültige Ergebnis lässt jedoch noch auf sich warten, da es Unstimmigkeiten bei der Auszählung der Stimmen in Dillingen gibt. Eines ist jedoch sicher: Heiko Maas (SPD) gewinnt diesen Wahlkreis deutlich.

Nach derzeitigem Auszählungsstand hat Heiko Maas im Wahlkreis 297 die meisten Erststimmen erhalten – anders als bei den Bundestagswahlen 2017, als sein CDU-Konkurrent Peter Altmaier gewann. Maas sagt dazu: „Ich bedanke mich bei all meinen Wählerinnen und Wählern. Ich freue mich, auch künftig meiner Heimat eine gewichtige Stimme zu verleihen. Insbesondere, wenn es um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes geht und um die Arbeitsplätze bei Ford. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Jobs auch die Jobs von morgen sind. Dabei setze ich auf den Schulterschluss mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ich bedanke mich für einen fairen Wettbewerb bei meinen Kontrahenten Peter Altmaier.“

Lange Gesichter hingegen bei der CDU im Wahlkreis Saarlouis: Nachdem über zwei Drittel aller Wahlbezirke ausgezählt worden sind, zeichnet sich ein deutlicher Erdrutsch-Sieg für die SPD und ihren Spitzenkandidaten Bundesaußenminister Heiko Maas ab. Um kurz nach 20 Uhr vereinigte dieser 36,88 Prozent aller Erststimmen auf sich. Sein CDU-Kontrahent Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier landet zu diesem Zeitpunkt auf lediglich 28 Prozent. Ernüchterung daher auch in der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Dillingen: „Für die CDU ist das kein guter Abend. Dass braucht man auch überhaupt nicht schönreden“, zeigt sich der Kreis-Vorsitzende der CDU, Raphael Schäfer, sichtbar selbstkritisch. Gleichzeitig blickt der Kreisvorsitzende kämpferisch in die Zukunft: „Ab morgen werden die Ärmel wieder hochgekrempelt“, sagt Schäfer.