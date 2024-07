LAG Pro Ehrenamt in Schieflage Die meisten Mitglieder der LAG Pro Ehrenamt kamen nicht zur Auflösung

Trotz gescheitertem ersten Anlauf: Der Verein Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt, Dachorganisation für das Ehrenamt und Bürgerengagement im Saarland, bleibt offenbar bei ihrem Plan, sich selbst aufzulösen. Die gemeinnützige und in der Vergangenheit vom Land sowie der „Aktion Mensch“ mit viel Steuergeldern und Spenden finanziell unterstützte Organisation hatte in einer von der Vorsitzenden Brunhilde Collet unterzeichneten Einladung für den 5. Juli eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, bei der es laut Tagesordnung um einen „Beschluss zur Auflösung des Vereins“ und „Bestellung der Liquidatoren“ gehen sollte. Dieser Auflösungsplan, so hat die SZ aus Teilnehmerkreisen der nicht öffentlichen Versammlung jetzt erfahren, scheiterte jedoch an einem satzungsgemäßen Quorum. Sprich: es kamen zu wenige Mitglieder zur Versammlung.