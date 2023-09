Klartext Meinrad Maria Grewenig „Wie ungeliebte Stiefkinder“ – wo die Saar-Politik einen großen Fehler macht und Potenzial verschwendet

Im Dezember 1994 setzte die Unesco in Phuket, Thailand, das Völklinger Eisenwerk auf die Liste der Weltkulturerbe der Menschheit. Es war das erste Großdenkmal aus der Blütezeit der Industriekulturzeit in der Welt, das aufgenommen wurde. In dem sehr kontrovers geführten Aufnahmeprozess gab schließlich eine Stimme bei der Unesco den Ausschlag.