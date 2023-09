Historischer Spieltag gegen den HSV Saarländische HSV-Fans, Rasenroboter Adolf und Heiko Maas – die große SVE-Reportage

Exklusiv | Spiesen-Elversberg · Die SVE hat am Wochenende 2:1 gegen den HSV gewonnen. Was sonst noch am großen Spieltag geschah, das erfahren Sie in unserer Reportage – von den ersten Sonnenstrahlen bis hin zur Siegesfeier. Wie erging es dem HSV-Fanclub aus Merzig? Warum heißt der Markierungsroboter im Stadion Adolf? Und welche Bilanz zieht die Polizei?

18.09.2023, 08:47 Uhr

SVEHSV 50 Bilder Foto: Robby Lorenz

7.53 Uhr: Eben ist die Sonne hinterm Supermarkt aufgegangen. Auf der Tribüne surren schon die Akkuschrauber, es werden noch Sitzschalen getauscht. Alles soll perfekt sein. Deshalb wird sich Sascha Schwehm gleich nochmal auf den Mähtraktor setzen, ein roter Toro Reelmaster 3100 D. Schwehm ist der Greenkeeper der SVE, der Herr des Rasens. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die besten Bilder rund um den Sieg der SVE gegen den HSV