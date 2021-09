Bundestagswahl 2021 : Hubert Ulrich: „Wir sind hinter den Erwartungen geblieben“

Dem nächsten Bundestag gehören keine grüne Abgeordneten aus dem Saarland. Foto: Oliver Dietze

Saarlouis Während manche Kandidaten noch bis spät in die Nacht um den Einzug in den Bundestag zittern, steht bei den Saar-Grünen jetzt schon fest: In Berlin werden sie nicht mitmischen. Doch der nächste Wahlkampf steht vor der Tür.