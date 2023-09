Klartext Meinrad Maria Grewenig Industriekultur die größte Kulturentdeckung der Gegenwart – im Saarland fing es an

Die kulturwirtschaftlichen Erträge der Alten Hütte überstiegen bald die Aufwendungen des Landes für die Erhaltung und den Betrieb. An der Saar verortete man die neuentdeckten Industriekulturpotenziale jedoch nur in der Völklinger Hütte. An der Ruhr bewegte man sich in der Folge leicht zeitverzögert mit großen Schritten voran. Über 1 Milliarde DM wurden damals im Rahmen des Konversionsprojektes IBA-Emscher-Park, geleitet von Karl Ganser (1937 – 2022), in die Ertüchtigung der industriekulturellen Schätze der Region investiert. Ein neues Ruhrgebiet entstand und mit ihm die Route der Industriekultur, in deren Folge die „Europäische Route der Industriekultur – ERIH“ gegründet wurde. Diese ist heute mit über 2 200 Industriekulturorte in allen europäischen Ländern das größte touristisch orientierte Kultur-Netzwerk Europas und mit weit mehr als 100 Millionen Besuchern im Jahr auch eines der erfolgreichsten.