Auf zum Berlin-Marathon Laufexperte: „Fast jeder kann einen Marathon schaffen“ – Tipps für das richtige Training

Zwei Stunden am Stück joggen? Klingt zwar anstrengend, ist aber im Prinzip auch für Hobby-Sportler durchaus machbar. „Der menschliche Körper speichert Kohlenhydrate in Form von Glykogen in der Leber ab. Darauf greift er dann in erster Linie beim Sport zurück, sobald es etwas intensiver wird. Auf diese Weise kann eine gewisse Leistung erbracht werden“, erklärt Bernd Neuhardt, Leiter der Laufschule Saarpfalz. „Aber irgendwann sind die Reserven aufgebraucht und dann ist Schluss. Um die 42 Kilometer eines Marathons problemlos durchzulaufen, reichen die eingelagerten Kohlenhydrate definitiv nicht aus.“