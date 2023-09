SVE gegen den HSV: Rund ums Stadion Saarländische HSV-Fans, Rasenroboter „Adolf“ – und Heiko Maas geht allein nach Haus

Exklusiv | Spiesen-Elversberg · Wichtig is‘ auf’m Platz – und da hat die SVE 2:1 gegen den HSV gewonnen. Punkt. Was aber passiert sonst noch so am großen Spieltag? Wie ergeht’s dem Merziger HSV-Fanclub aus Merzig? Warum heißt der Markierungsroboter im Stadion „Adolf? Und was macht Heiko Maas nach dem Spiel?

18.09.2023, 08:00 Uhr

SVEHSV 50 Bilder Foto: Robby Lorenz

7.53 Uhr: Eben ist die Sonne hinterm Supermarkt aufgegangen. Auf der Tribüne surren schon die Akkuschrauber, es werden noch Sitzschalen getauscht. Alles soll perfekt sein. Deshalb wird sich Sascha Schwehm gleich nochmal auf den Mähtraktor setzen, ein roter Toro Reelmaster 3100 D. Schwehm ist der Greenkeeper der SVE, der Herr des Rasens. Insgesamt kümmern sich 14 Leute darum, dass im Stadion und auf dem Trainingsgelände beste Bedingungen herrschen. Heißt: aerifizieren (belüften), düngen, sanden, striegeln, nach dem Spiel Löcher stopfen. Heißt jetzt, fünf Stunden vor dem Anpfiff: Der Rasen wird auf exakt 2,3 Zentimeter runtergemäht, das hat sich Trainer Horst Steffen so gewünscht. Schwehm hat früher selbst bei der SVE gespielt, sogar zusammen mit Präsident Dominik Holzer. Er hat heute ein gutes Gefühl: „Wir können den HSV überraschen. Wenn jeder 110 Prozent gibt, gewinnen wir das Ding.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Die besten Bilder rund um den Sieg der SVE gegen den HSV