Es geht um den Sieg in den vier Wahlkreisen : Bundestagswahl im Saarland: Was wird besonders spannend?

Bundestagswahl im Saarland: Was wird besonders spannend?

Es geht um den Sieg in den vier Wahlkreisen

780.000 wahlberechtigte Saarländer sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die landesweit 1200 Wahllokale sind bis um 18 Uhr geöffnet. Wer wird stärkste Partei, wer gewinnt in den vier Wahlkreisen?

1. Wie viele Abgeordnete schickt das Saarland in den neuen Bundestag?

Das ist gar nicht so leicht vorherzusagen. Derzeit sind es zehn:

Regulär stehen dem Saarland eigentlich nur sieben Mandate zu. Letztendlich sind es bei der vergangenen Bundestagswahl aber zehn geworden, weil zu den sieben noch ein Überhangmandat und zwei Ausgleichsmandate hinzukamen (Was sind Überhang- und Ausgleichsmandate?) .

Das wird bei der Stimmenauszählung am Sonntagabend mit die spannendste Frage im Saarland. 2017 hatte die CDU die Wahlkreise Saarlouis (Peter Altmaier), St. Wendel (Nadine Schön) und Homburg (Markus Uhl) gewonnen, die SPD den Wahlkreis Saarbrücken (Josephine Ortleb).

Der Einfluss des Bundestrends und des personellen Effekts auf das Erststimmen-Ergebnis sind schwer zu kalkulieren. Das Portal election.de geht auf der Basis der aktuellen Umfragen davon aus, dass die SPD diesmal alle vier Wahlkreise gewinnen kann, als „sicher“ für die SPD wird aber keiner der Wahlkreise eingestuft. Am knappsten wird das Rennen der Prognose zufolge im Wahlkreis St. Wendel, wo election.de die Wahrscheinlichkeit eines SPD-Sieges auf 52:48 Prozent beziffert.

Auf bundesweites Interesse stößt der Wettbewerb im Wahlkreis Saarbrücken, wo Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gegen Josephine Ortleb (SPD) antritt, und im Wahlkreis Saarlouis, wo die Bundesminister Peter Altmaier (CDU) und Heiko Maas (SPD) aufeinander treffen. Dass die Verlierer jeweils in den Bundestag einziehen, weil sie auch auf der Landesliste kandidieren, ist nicht gesichert.

So liefen die letzten Wahlkampfauftritte : Schlussspurt vor der Wahl - Scholz will Koalition mit Grünen, Merkel wirbt für Laschet

Die SPD wurde von 1987 bis 2005 stets stärkste Kraft im Saarland. Die Bundestagwahlen 2009, 2013 und 2017 konnte jedoch die CDU für sich entscheiden. Die Christdemokraten schneiden im Saarland bei Bundestagswahlen in der Regel aber etwas schlechter ab als im Bund. Die SPD und die Linke fahren im Saarland dafür meist um einige Prozentpunkte bessere Ergebnisse ein. Das liegt an der Sozialstruktur im Saarland, die unter anderem durch einen hohen Anteil von Industriearbeitern und einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad gekennzeichnet ist.

Bei dieser Wahl kann man daher von Folgendem ausgehen: Bestätigen sich am Sonntag die Umfragewerte, die zuletzt auf der Bundesebene gemessen wurden, dann wird die SPD mit ziemlicher Sicherheit auch im Saarland die stärkste Kraft werden. Bei der Saar-CDU hofft man auf einen Last-minute-Umschwung und darauf, dass das Wahlergebnis von den letzten Umfragen der Meinungsforscher abweicht.

Die inhaltliche Nähe zur SPD in der Sozial- und Steuerpolitik spricht dafür, dass ein größerer Teil der Grünen-Sympathisanten zu den Sozialdemokraten geht. Gesichert ist dies aber nicht, repräsentative Befragungen gibt es dazu nicht.

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) und die paneuropäische Partei Volt haben gezielt um grün-affine Wähler geworben und auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wandte sich in seiner Abschlusskundgebung vor wenigen Tagen in St. Wendel ausdrücklich an Grünen-Wähler, die im Saarland diesmal ihre Partei nicht wählen können. Linke und FDP erhoffen sich ebenfalls Stimmen aus dem grünen Lager und verweisen auf inhaltliche Schnittmengen.