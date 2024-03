Serie Berlin-Marathon „Der richtige Laufschuh ist etwas ganz Individuelles“

Serie | Quierschied · Die Saarbrückerin Nele Scharfenberg will Ende September beim Berlin-Marathon starten. Dazu braucht es das richtige Training und die passende Ausrüstung. In einer Serie begleiten wir sie bei den Vorbereitungen. Heute geht es um die richtigen Schuhe. Lauf-Experte Henning Jochum betreibt seit 14 Jahren sein Spezial-Geschäft in Quierschied. Er rät, sich bei der Ausrüstung frei zu machen von bestimmten Marken und Herstellern.

01.03.2024 , 08:00 Uhr

Nele Scharfenberg und Lauf-Experte Hennig Jochum beim Check auf dem Laufband. Foto: Nele Scharfenberg

Von Nele Scharfenberg