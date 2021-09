Video-Interview mit der SZ : Nicht AKK: Kramp-Karrenbauer verrät ihren Spitznamen bei Freunden

Saarbrücken Im SZ-Redaktionsgespräch äußerte sich Annegret Kramp-Karrenbauer über Rücktrittsgedanken, ihre Pläne für das Saarland und ihre Ambitionen, weiter Verteidigungsministerin zu bleiben. Danach nahm sie sich Zeit für ein Video-Kurzinterview – bei dem es durchaus persönlicher wurde.

Es sind Worte, die einen Einblick ins Innenleben Kramp-Karrenbauers bieten und zeigen, wie ellbogenlastig es in der Berliner Politik mitunter zugeht. Man merkt der Saarländerin an, dass sie ihre Erfüllung nun in der Verteidigungspolitik gefunden hat. Lange, fast ausschweifend sprach sie im großen Konferenzraum der SZ über die Evakuierung der Ortskräfte aus Afghanistan. Darüber, was die Krise mit ihr gemacht hat. Über die Rücktrittsgedanken, die sie hatte.