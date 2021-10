Bundestagswahl : Neuer Rekord bei Briefwahl im Saarland: Diese Parteien profitierten am meisten

Saarbrücken Dass der Briefwahlanteil bei der diesjährigen Bundestagswahl sehr hoch werden wird, war nicht überraschend. Doch welche Partei konnte profitieren?

Bei der diesjährigen Bundestagswahl haben 235.089 Saarländerinnen und Saarländer per Brief gewählt. Das sind mehr, als je zuvor. Der Briefwähleranteil lag bei 40,3 Prozent - 2017 waren es noch 25,9 Prozent. Die Zahl der Briefwähler steigt kontinuierlich. So haben 1998 nur 15,6% der saarländischen Wähler vor der Wahl ihre Kreuzchen gemacht.

Auch deutschlandweit ist ein Briefwahltrend erkennbar. So wurde auch hier ein neuer Rekord aufgestellt. Der Anteil der Briefwähler stieg bei der Bundestagswahl auf 47,3 Prozent. 2017 lag er bei 28,6 Prozent. Ein bedeutender Anstieg im Vergleich zu 1994, als die Quote noch bei 13,4 % lag. Auch in der deutschlandweiten Auswertung ist jedoch erkennbar, dass immer mehr Menschen ihre Stimme per Brief abgeben.