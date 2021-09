Wahlergebnisse 2021 : So hat Berlin gewählt

Berlin Sieg für die Grünen. Zumindest für den Landesverband in Berlin. Bei der Bundestagswahl 2021 kam die Partei im Bundesland auf die meisten Stimmen. Dieses und alle weiteren Ergebnisse zum Wahlabend in der Übersicht.

Deutschland hat am 26. September 2021 einen neuen Bundestag gewählt, es ist die 20. Bundestagswahl insgesamt und die neunte seit der Wiedervereinigung. Wir haben die Ergebnisse der Abstimmung für die einzelnen Bundesländer aufgeschlüsselt. In diesem Text finden Sie die Wahlergebnisse für Berlin.

Die Erststimmen-Ergebnisse 2021 für Berlin

Stärkste Kraft in Berlin

Während die Erststimmen also den Direktkandidaten bestimmen, wird mittels der Zweitstimme bestimmt, wie viele weitere Sitze eine Partei im deutschen Parlament besetzen darf. Die weiteren Plätze werden über die sogenannten Landeslisten der Parteien vergeben. Die meisten Zweitstimmen in Berlin gingen dieses Jahr an die Grünen. Sie sind damit Wahlsieger in diesem Bundesland.