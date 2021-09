Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl : ZDF-Politbarometer: SPD klar vor Union - Grüne sinken weiter

Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD laut ZDF-Politbarometer erneut deutlich zugelegt und liegt klar vor der CDU/CSU. Die Union bleibt bei 22 Prozent, ihrem bisher niedrigsten Wert in dieser Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen. Die Grünen verlieren weiter an Boden.

Erneut GroKo sowie Ampel- oder Jamaika-Koalition drin

In der K-Frage baute SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seinen Vorsprung aus. Sein positiver Bewertungstrend setzte sich sowohl bei der Kandidatenpräferenz als auch bei der Kanzlereignung fort. Am liebsten hätten 53 Prozent (plus vier) SPD-Kandidat Olaf Scholz als Kanzler, den Unionsbewerber Armin Laschet wünschen sich 18 Prozent (plus eins) und die Grünen-Anwärterin Annalena Baerbock 14 Prozent (minus zwei). Während die SPD-Anhänger nahezu geschlossen hinter Scholz stehen (92 Prozent), fällt die Unterstützung der CDU/CSU-Anhänger für Laschet (53) und der Grünen-Anhänger für Baerbock (66) verhaltener aus.