Video-Interview mit der SZ : FDP-Chef Christian Lindner über die Ampel, seine Partnerin – und Vermieter Jens Spahn

Beim Redaktionsgespräch zeigte sich Christian Lindner mitunter angriffslustig. Im Anschluss beantwortete er der SZ im Video einige Fragen, die durchaus persönlicher waren.

Christian Lindner war in Plauderlaune, als er am Donnerstag in Saarbrücken zum Redaktionsgespräch erschien. Der FDP-Chef, der beste Chancen auf ein Ministeramt nach der Bundestagswahl hat, teilte munter aus.