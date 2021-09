Ermittlungen laufen : Nach brutaler Schlägerei in Wadern – Zeugen berichten von langer krimineller Vergangenheit einiger Beteiligter

Die Ermittlungen zur Schlägerei laufen. Doch die Polizei hat es schwer. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wadern Was war der Auslöser für die blutige Auseinandersetzung am Busbahnhof in der Hochwaldstadt? Beobachter wollen da konkrete Kenntnisse haben. Sie berichten von der Vorgeschichte einiger, die daran beteiligt gewesen sein sollen. Und diese deutet auf eine lange kriminelle Vergangenheit hin.